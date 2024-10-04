Франция лишила гражданства мужчину, совершившего нападение с ножом возле Эйфелевой башни
Франция лишила гражданства 27-летнего мужчину, который в декабре прошлого года совершил смертельное нападение с ножом возле Эйфелевой башни.
Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".
Мужчина иранского происхождения нанес смертельные ранения туристу из Германии и ранил еще двух человек.
Мужчина ранее был известен правоохранителям своим радикальным исламизмом и психическими проблемами.
Его обвинили в убийстве и покушении на убийство, "в связи с террористической деятельностью", а также в преступном террористическом заговоре, и поместили под стражу.
Указ о лишении его гражданства был опубликован в пятницу, 4 октября, в Journal officiel.
По данным МВД Франции, это уже 23 лишения гражданства с начала года.
Лишение гражданства во Франции регулируется очень точными правовыми рамками, и случаи его применения напрямую связаны с борьбой с терроризмом, особенно после судебных решений, принятых после терактов 2015 года.
Эта мера применяется только к гражданам Франции с приобретенным гражданством, но не к гражданам по рождению.
Недавно во Франции умер известный азербайджанский оппозиционер после жестокого избиения и ножевых ранений в результате нападения на его квартиру.