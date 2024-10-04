У Франції арештували ключового фігуранта розслідування серії вибухів у Кельні

Правоохоронці Парижа арештували 22-річного хлопця, якого вважають "ключовою фігурою" у розслідуванні серії вибухів у німецькому Кельні та землі Північний Рейн-Вестфалія в останні місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

22-річного хлопця, на якого видали міжнародний ордер на арешт, затримали в аеропорту Руассі в Парижі 1 жовтня. Німецька прокуратура розпочала процедуру екстрадиції та перебуває в тісному контакті з французькими судовими органами.

Слідство вважає, що арештований є "ключовою фігурою" в імовірній наркоторгівлі, яка й стала приводом до серії вибухів у Кельні та інших містах в останні місяці.

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Вибухи перед будинками, магазинами і підприємствами часто використовуються в кримінальному середовищі Нідерландів як засіб тиску для залякування конкурентів або боржників.

Тому німецькі слідчі перевіряють, чи не пов'язані вибухи, стрілянина, а також два випадки захоплення заручників з розбірками між бандами наркоторговців, імовірно, нідерландського походження.

Останній випадок з вибухом стався наприкінці вересня поблизу Бонна.