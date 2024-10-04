Во Франции арестовали ключевого фигуранта расследования серии взрывов в Кельне

Правоохранители Парижа арестовали 22-летнего парня, которого считают "ключевой фигурой" в расследовании серии взрывов в немецком Кельне и земле Северный Рейн-Вестфалия в последние месяцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

22-летнего парня, на которого выдали международный ордер на арест, задержали в аэропорту Руасси в Париже 1 октября. Немецкая прокуратура начала процедуру экстрадиции и находится в тесном контакте с французскими судебными органами.

Следствие считает, что арестованный является "ключевой фигурой" в предполагаемой наркоторговле, которая и стала поводом для серии взрывов в Кельне и других городах в последние месяцы.

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Взрывы перед домами, магазинами и предприятиями часто используются в криминальной среде Нидерландов как средство давления для запугивания конкурентов или должников.

Поэтому немецкие следователи проверяют, не связаны ли взрывы, стрельба, а также два случая захвата заложников с разборками между бандами наркоторговцев, предположительно, нидерландского происхождения.

Последний случай со взрывом произошел в конце сентября вблизи Бонна.