США та Британія атакували більш ніж десяток об'єктів єменських хуситів

Американські та британські військові в п'ятницю завдали ударів по більш ніж десятку об'єктів бойовиків хуситів у Ємені.

Цю інформацію агентству AP підтвердили американські посадові особи, повідомляє "Європейська правда".

За словами посадовців, цілями для атак стали системи озброєння, бази та інше обладнання, яке використовують хусити.

За словами офіційних осіб, військові літаки і військові кораблі бомбардували опорні пункти хуситів приблизно в п'яти місцях.

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Підконтрольні хуситами ЗМІ раніше повідомили, що сім ударів було завдано по аеропорту в Ходейді і по району Катейб, де знаходиться військова база, контрольована хуситами. Ще чотири удари були завдані по району Сейяна в столиці Сани, і два удари – по провінції Дхамар.

У США раніше заявляли, що стурбовані тим, що Росія може поставити ракети підтримуваним Іраном єменським бойовикам-хуситам.

Повідомляли також, що Пентагон витратить близько 1,2 млрд доларів на утримання кораблів, розгорнутих у рамках операцій у Червоному морі проти єменських бойовиків-хуситів, і на поповнення запасів ракет, які були використані для допомоги Ізраїлю у відбитті атаки Ірану.