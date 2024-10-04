США и Британия атаковали более десятка объектов йеменских хуситов

Американские и британские военные в пятницу нанесли удары по более чем десятку объектов боевиков хуситов в Йемене.

Эту информацию агентству AP подтвердили американские должностные лица, сообщает "Европейская правда".

По словам чиновников, целями для атак стали системы вооружения, базы и другое оборудование, которое используют хуситы.

По словам официальных лиц, военные самолеты и военные корабли бомбили опорные пункты хуситов примерно в пяти местах.

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Подконтрольные хуситами СМИ ранее сообщили, что семь ударов было нанесено по аэропорту в Ходейде и по району Катейб, где находится военная база, контролируемая хуситами. Еще четыре удара были нанесены по району Сейяна в столице Саны, и два удара – по провинции Дхамар.

В США ранее заявляли, что обеспокоены тем, что Россия может поставить ракеты поддерживаемым Ираном йеменским боевикам-хуситам.

Сообщалось также, что Пентагон потратит около 1,2 млрд долларов на содержание кораблей, развернутых в рамках операций в Красном море против йеменских боевиков-хуситов, и на пополнение запасов ракет, которые были использованы для помощи Израилю в отражении атаки Ирана.