Столтенберг згадав про "важкий" дзвінок Зеленському після початку вторгнення РФ
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, як телефонував президенту України Володимиру Зеленському після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Столтенберг згадує, що не міг поговорити із Зеленським протягом двох днів.
Коли вони нарешті поговорили, "ця телефонна розмова була досить важкою", додав ексгенсек НАТО.
Частково, згадує Столтенберг, це був страх, що Зеленського скоро "спіймають або вб'ють".
"Але, крім того, більша частина розмови була присвячена безпольотній зоні. Він (Зеленський – Ред.) хотів безпольотну зону. І я не зміг надати йому цього", – сказав він.
Столтенберг додав, що не шкодує про таку свою відповідь.
"Реальність така, що від самого початку я сформулював підхід НАТО: підтримувати Україну, але не брати участі в конфлікті", – зазначив він.
Столтенберг також згадав свою першу зустріч із Зеленським у 2019 році і зізнався, що недооцінив його.
"Він мені сподобався, але я не уявляв, що він стане військовим лідером. Він був недосвідчений. Він ставив найпростіші запитання. Я його абсолютно недооцінив", – сказав колишній генсек НАТО.
У цьому ж інтерв'ю Столтенберг визнав, що західні союзники не надали Україні летальну зброю вчасно і в достатніх кількостях.
Раніше він також говорив, як російська сторона брехала представникам НАТО перед тим, як відбулось повномасштабне вторгнення РФ в Україну.