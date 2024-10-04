Столтенберг згадав про "важкий" дзвінок Зеленському після початку вторгнення РФ

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, як телефонував президенту України Володимиру Зеленському після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг згадує, що не міг поговорити із Зеленським протягом двох днів.

Коли вони нарешті поговорили, "ця телефонна розмова була досить важкою", додав ексгенсек НАТО.

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Частково, згадує Столтенберг, це був страх, що Зеленського скоро "спіймають або вб'ють".

"Але, крім того, більша частина розмови була присвячена безпольотній зоні. Він (Зеленський – Ред.) хотів безпольотну зону. І я не зміг надати йому цього", – сказав він.

Столтенберг додав, що не шкодує про таку свою відповідь.

"Реальність така, що від самого початку я сформулював підхід НАТО: підтримувати Україну, але не брати участі в конфлікті", – зазначив він.

Столтенберг також згадав свою першу зустріч із Зеленським у 2019 році і зізнався, що недооцінив його.

"Він мені сподобався, але я не уявляв, що він стане військовим лідером. Він був недосвідчений. Він ставив найпростіші запитання. Я його абсолютно недооцінив", – сказав колишній генсек НАТО.

У цьому ж інтерв'ю Столтенберг визнав, що західні союзники не надали Україні летальну зброю вчасно і в достатніх кількостях.

Раніше він також говорив, як російська сторона брехала представникам НАТО перед тим, як відбулось повномасштабне вторгнення РФ в Україну.