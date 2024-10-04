Столтенберг: До великої війни в НАТО "дуже боялись наслідків" допомоги Україні зброєю

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що західні союзники не надали Україні летальну зброю вчасно і в достатніх кількостях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Як стверджує Столтенберг, він шкодує, що Альянс не надав Україні "набагато більшу військову підтримку набагато раніше".

"Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності", – додав він.

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Колишній генсек Альянсу вказав, що перед лютим 2022 року в НАТО тривала "велика дискусія" про те, чи потрібно надавати Києву зброю. Він стверджує, що "більшість союзників були проти цього", бо "дуже боялися наслідків".

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Це, можливо, навіть могло б запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило б для (Росії. – Ред.) те, що вона зробила", – вважає він.

Раніше Столтенберг уже визнавав, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році.

Він також говорив, як російська сторона брехала представникам НАТО перед тим, як відбулось повномасштабне вторгнення.