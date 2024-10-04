Столтенберг вспомнил о "тяжелом" звонке Зеленскому после начала вторжения РФ

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг вспоминает, что не мог поговорить с Зеленским в течение двух дней.

Когда они наконец поговорили, "этот телефонный разговор был довольно тяжелым", добавил экс-генсек НАТО.

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Отчасти, вспоминает Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро "поймают или убьют".

"Но, кроме того, большая часть разговора была посвящена бесполетной зоне. Он (Зеленский – Ред.) хотел бесполетную зону. И я не смог предоставить ему этого", – сказал он.

Столтенберг добавил, что не жалеет о таком своем ответе.

"Реальность такова, что с самого начала я сформулировал подход НАТО: поддерживать Украину, но не участвовать в конфликте", – отметил он.

Столтенберг также вспомнил свою первую встречу с Зеленским в 2019 году и признался, что недооценил его.

"Он мне понравился, но я не представлял, что он станет военным лидером. Он был неопытен. Он задавал самые простые вопросы. Я его абсолютно недооценил", – сказал бывший генсек НАТО.

В этом же интервью Столтенберг признал, что западные союзники не предоставили Украине летальное оружие вовремя и в достаточных количествах.

Также он ранее говорил, как российская сторона врала представителям НАТО перед тем, как состоялось полномасштабное вторжение.