Розвідка Британії назвала наступну ціль російських окупантів після захоплення Вугледара

Розвідка Великої Британії прогнозує, що після захоплення російськими окупантами міста Вугледар Донецької області їхньою наступною ціллю стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 5 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

У розвідці зазначили, що захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

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Росія робила нерегулярні спроби захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат.

"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілкка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві.

В одному з попередніх оглядів розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію довкола Вовчанського агрегатного заводу, який нещодавно був зачищений українськими силами від російських окупантів.

Своєю чергою у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії допускають, що українські сили можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року.