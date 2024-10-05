Разведка Британии назвала следующую цель российских оккупантов после захвата Угледара

Разведка Великобритании прогнозирует, что после захвата российскими оккупантами города Угледар Донецкой области их следующей целью станет населенный пункт Великая Новоселка в Запорожской области.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 5 октября, сообщает "Европейская правда".

В разведке отметили, что захват Угледара произошел после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.

К концу месяца российские оккупационные силы практически окружили город, что привело к отступлению украинских войск.

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Россия предпринимала нерегулярные попытки захватить Угледар в течение последних двух лет, неся при этом большие потери.

"Вполне вероятно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледар. На западе одной из вероятных целей является населённый пункт Большая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населённый пункт Богоявленка", – отметили в ведомстве.

В одном из предыдущих обзоров разведка Великобритании проанализировала ситуацию вокруг Волчанского агрегатного завода, который недавно был зачищен украинскими силами от российских оккупантов.

В свою очередь в разведывательном центре Сил обороны Эстонии допускают, что украинские силы могут быть вынуждены покинуть Покровск в Донецкой области до конца года.