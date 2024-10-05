У Хорватії фургон з мігрантами потрапив у ДТП: двоє загиблих, десятки постраждалих

В центральній частині Хорватії в ніч на суботу, 5 жовтня, потрапив у ДТП фургон з мігрантами, внаслідок чого загинули двоє осіб, ще 25 постраждали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, вночі поліцейський патруль помітив фургон з німецькими номерними знаками вночі і почав переслідувати його, а згодом водій збільшив швидкість.

Через кілька кілометрів поліцейські побачили, що фургон перекинувся в кюветі біля дороги після того, як, ймовірно, врізався в бетонний міст, будинок і електроопору.

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Лікарі повідомили хорватським ЗМІ, що 9 осіб отримали серйозні поранення і перебувають на лікуванні в місцевих лікарнях. Серед них є вихідці з Іраку, Туреччини та Сирії, а також палестинці.

Минулого тижня у литовському місті Утена під час ралі "Samsonas Rally Utena" гоночний автомобіль врізався в натовп глядачів.

Перед цим у Польщі автобус з молодими футболістами потрапив у ДТП, внаслідок чого двоє осіб загинули, 17 постраждали.