У Литві гоночний автомобіль в'їхав у натовп: один загиблий, 14 постраждалих

У литовському місті Утена пізно увечері в п’ятницю під час ралі "Samsonas Rally Utena" гоночний автомобіль врізався в натовп глядачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За останніми даними, внаслідок інциденту одна людина загинула і 14 дістали поранення.

Delfi

Як інформує поліція, повідомлення про аварію надійшло о 21:50.За фактом аварії розпочато досудове розслідування.

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У натовп глядачів врізався автомобіль "Ford Focus", яким керував екіпаж із Латвії.

У поліції розповіли, що загиблим виявився глядач, який спостерігав за перегонами.

Обставини події поки не зрозумілі. Після цього випадку змагання було зупинено.

Нагадаємо, минулого тижня у Польщі автобус з молодими футболістами потрапив у ДТП, внаслідок чого двоє осіб загинули, 17 постраждали.

Перед цим неподалік сербського міста Уштьє мобільний зенітний комплекс PASARS сербської армії зіткнувся з лекговим автомобілем.