У Литві гоночний автомобіль в'їхав у натовп: один загиблий, 14 постраждалих
Новини — Субота, 28 вересня 2024, 12:40 —
У литовському місті Утена пізно увечері в п’ятницю під час ралі "Samsonas Rally Utena" гоночний автомобіль врізався в натовп глядачів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
За останніми даними, внаслідок інциденту одна людина загинула і 14 дістали поранення.
Як інформує поліція, повідомлення про аварію надійшло о 21:50.За фактом аварії розпочато досудове розслідування.
У натовп глядачів врізався автомобіль "Ford Focus", яким керував екіпаж із Латвії.
У поліції розповіли, що загиблим виявився глядач, який спостерігав за перегонами.
Обставини події поки не зрозумілі. Після цього випадку змагання було зупинено.
Нагадаємо, минулого тижня у Польщі автобус з молодими футболістами потрапив у ДТП, внаслідок чого двоє осіб загинули, 17 постраждали.
Перед цим неподалік сербського міста Уштьє мобільний зенітний комплекс PASARS сербської армії зіткнувся з лекговим автомобілем.