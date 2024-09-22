У Польщі в ДТП автобуса з молодими футболістами є загиблі і постраждалі

Двоє загиблих і 17 поранених – такий трагічний баланс аварії, що сталася на національній дорозі 74 в Лехуві Сьвєнтокшиського воєводства Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Аварія сталася в селі Лехув Кельцеського повіту на національній дорозі № 74. Як повідомила Малгожата Перковська-Кіпас з Кельцеської міської комендатури поліції, за попередніми даними, 65-річний водій мікроавтобуса, який їхав у напрямку Опатува, з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого транспортний засіб перекинувся на правий бік.

фото PAP

В автобусі також перебували молоді футболісти з Озарова у віці від 16 до 18 років та їхній тренер.

Реклама:

65-річний водій автобуса загинув на місці. Вісімнадцять осіб отримали поранення. 14 з них були доставлені до лікарень у Кельце, Опатові та Сташуві. Чотири людини не потребували госпіталізації.

Перковська-Кіпас повідомила, що 43-річний тренер юних футболістів помер у лікарні через кілька годин.

На місці події приземлилися три вертольоти Повітряно-рятувальної служби.

Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей до 21:30 повідомила про ліквідацію перешкод на місці аварії.

За словами трьох хлопців у віці 17-18 років, схоже, що водій втратив свідомість і в'їхав прямо в дерево. Якби не тренер, який схопив кермо і повернув його, вони б врізалися в дерево по центру і, за словами хлопців, всі вони, ймовірно, загинули б.

Нагадаємо, неподалік сербського міста Уштьє вдень у суботу, 21 вересня, мобільний зенітний комплекс PASARS сербської армії зіткнувся з лекговим автомобілем.

А у квітні в Сілезькому воєводстві Польщі сталась аварія за участю військового автомобіля, в результаті якої постраждали п'ятеро людей.