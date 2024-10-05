В Хорватии фургон с мигрантами попал в ДТП: двое погибших, десятки пострадавших

В центральной части Хорватии в ночь на субботу, 5 октября, попал в ДТП фургон с мигрантами, в результате чего погибли два человека, еще 25 пострадали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как указано, ночью полицейский патруль заметил фургон с немецкими номерными знаками ночью и начал преследовать его, а затем водитель увеличил скорость.

Через несколько километров полицейские увидели, что фургон перевернулся в кювете у дороги после того, как, вероятно, врезался в бетонный мост, дом и электроопору.

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Врачи сообщили хорватским СМИ, что 9 человек получили серьезные ранения и находятся на лечении в местных больницах. Среди них есть выходцы из Ирака, Турции и Сирии, а также палестинцы.

На прошлой неделе в литовском городе Утена во время ралли "Samsonas Rally Utena" гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей.

Перед тем на прошлой неделе в Польше автобус с молодыми футболистами попал в ДТП, в результате чего два человека погибли, 17 пострадали.