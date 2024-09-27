США перекинули до Греції групу винищувачів F-35 для участі в навчаннях

Особовий склад і літаки військово-повітряних сил США в Європі та Африці візьмуть участь у навчаннях Ramstein Flag 2024 під проводом Командування об'єднаних збройних сил НАТО з 30 вересня до 11 жовтня на авіабазі Андравіда у Греції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Командування ВПС США в Європі.

Ramstein Flag 2024 – це багатопрофільні навчання тактичного рівня, в яких беруть участь 12 країн Альянсу з метою тренування, демонстрації і розвитку об'єднаних сил і засобів ведення бойових дій, в тому числі інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, а також протидії несанкціонованому доступу і забороні доступу до певних територій.

"Ramstein Flag 2024 продемонструють колективну відданість НАТО миру і безпеці в непередбачуваному середовищі", – сказав генерал Джеймс Геккер, командувач ОЗС НАТО в Африці і командувач ВПС США в Європі.

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"Протягом двох тижнів наші сили будуть інтегруватися з членами і партнерами Альянсу і демонструвати, що Альянс готовий рішуче протистояти будь-якій загрозі", – додав він.

У навчаннях візьмуть участь винищувачі F-35A Lightning II з 48-го винищувального крила, що базується на авіабазі Королівських ВПС Лейкенхіт в Англії, і літаки KC-135 з 100-го авіазаправного крила, що базується на авіабазі Королівських ВПС Мілденхолл в Англії.

У навчаннях також візьмуть участь представники 19-ї ескадрильї радіоелектронної боротьби Центру бойових дій ВПС США в Африці з авіабази Рамштайн у Німеччині, які забезпечать реалістичне відпрацювання операцій з протидії повітряним загрозам.

Ramstein Flag 2024 закладуть основу для майбутніх навчань "Флагманської серії", спрямованих на посилення співпраці і зміцнення рішучості, відданості і здатності НАТО підтримувати глобальний мир і безпеку.

Як повідомлялося, у порту Гамбурга протягом 26-28 вересня заплановані навчання Бундесверу під кодовою назвою Red Storm Alpha, покликані відпрацювати захист критичної інфраструктури.

Минулого року в Німеччині відбулись одні з найбільших в Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій, в яких брали участь близько 60 винищувачів та інших бойових літаків.

Німеччина разом із Польщею та Францією також домовились провести спільні військові навчання на польській території у 2025 році.