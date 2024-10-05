В Литве проходят учения "Осенний стрелок 2024"

В эти выходные в Алитусском районе Литвы проходят оценочные полевые тактические учения "Осенний стрелок 2024", организованные 1-м подразделением Союза стрелков Литвы, носящим имя Антанаса Юозапавичюса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Учения проводят как днем, так и в темное время суток: стрелки будут передвигаться пешком и на транспортных средствах, использовать имитацию боеприпасов, специальные средства и дымовые шашки.

Большая часть задач будет выполняться на гражданских территориях, использование которых заранее согласовано с органами местного самоуправления и владельцами территорий.

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Организаторы учений гарантируют, что во время учений будут соблюдать природоохранные правила, а после учений территория будет приведена в порядок.

"Могут быть шум, дым. Жителей просят сохранять спокойствие и понимание – ведь учения проводятся для того, чтобы люди чувствовали себя в большей безопасности", – заявил командир подразделения Скирмантас Валаткявичюс.

Союз стрелков Литвы организует подобные учения в различных муниципалитетах и регионах страны с 2022 года.

Напомним, в порту Гамбурга в течение 26-28 сентября проходили учения Бундесвера под кодовым названием Red Storm Alpha, призванные отработать защиту критической инфраструктуры.

На прошлой неделе США перебросили в Грецию группу истребителей F-35 для участия в учениях.