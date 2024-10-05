У Ла-Манші в переповненому човні з мігрантами загинули кілька людей, у тому числі мала дитина

У ніч з п’ятниці на суботу у переповненому човні з мігрантами у Ла-Манші загинули "кілька людей", серед яких мала дитина.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Префектура французького Па-де-Кале повідомила, що під час спроби перетину Ла-Маншу човном загинули кілька мігрантів.

Французька сторона почала рятувальну операцію після того, як з човна надійшло прохання про допомогу. З нього забрали кількох загиблих, у тому числі дитину віком 3-4 років, а також ще 13 осіб, з яких одну людину госпіталізували через травму. Інші наполягли, що продовжать рух через Ла-Манш.

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Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо припустив, що дитину затоптали через надзвичайну тисняву на борту.

"Ця жахлива трагедія має донести до усіх нас, яка катастрофа відбувається. Кров цих людей – на руках контрабандистів мігрантів, і наш уряд посилить боротьбу з цією мафією, що збагачується, організовуючи ці смертельні рейси", – заявив він.

За підрахунками британського МВС, за п’ятницю до британських берегів прибули 395 мігрантів, а з початку року вже понад 25 600. Це на кілька сотень більше, ніж станом на цю дату 2023 року, але на сім тисяч менше, ніж у 2022 році.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топ-тем в політичному порядку денному Британії.

Неофіційно повідомляли, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам ЄС і допомогла би вирішити проблему з нелегальною міграцією через Ла-Манш.

Франція та Італія домовилися про створення на початку 2025 року підрозділу з обміну розвідданими про мережі незаконного ввезення мігрантів.