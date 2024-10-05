В Ла-Манше в переполненной лодке с мигрантами погибли несколько человек, в том числе маленький ребенок

В ночь с пятницы на субботу в переполненной лодке с мигрантами в Ла-Манше погибли "несколько человек", среди которых маленький ребенок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Префектура французского Па-де-Кале сообщила, что при попытке пересечения Ла-Манша лодкой погибли несколько мигрантов.

Французская сторона начала спасательную операцию после того, как с лодки поступила просьба о помощи. С нее забрали нескольких погибших, в том числе ребенка в возрасте 3-4 лет, а также еще 13 человек, из которых одного человека госпитализировали из-за травмы. Другие настояли, что продолжат движение через Ла-Манш.

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Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо предположил, что ребенка затоптали из-за чрезвычайной давки на борту.

"Эта ужасная трагедия должна донести до всех нас, какая катастрофа происходит. Кровь этих людей – на руках контрабандистов мигрантов, и наше правительство усилит борьбу с этой мафией, которая обогащается, организуя эти смертельные рейсы", – заявил он.

По подсчетам британского МВД, за пятницу к британским берегам прибыли 395 мигрантов, а с начала года уже более 25 600. Это на несколько сотен больше, чем по состоянию на эту дату 2023 года, но на семь тысяч меньше, чем в 2022 году.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.

Неофициально сообщалось, что Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Великобритании соглашение об убежище и миграции, которое бы "соответствовало" требованиям ЕС и помогло бы решить проблему с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

Франция и Италия договорились о создании в начале 2025 года подразделения по обмену разведданными о сетях незаконного ввоза мигрантов.