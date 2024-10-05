Макрон висловився за призупинення постачання зброї Ізраїлю для операції в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю на France Inter 5 жовтня.

"Думаю, зараз пріоритетом є повернутися до політичного рішення і припинити постачання зброї для бойових дій у Секторі Гази… Франція її не надає", – сказав Макрон.

Він також назвав пріоритетом "запобігти ескалації" у контексті розпочатої Ізраїлем операції проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану, після чого Іран завдав масштабного ракетного удару по Ізраїлю.

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"Ліванський народ не можна приносити у жертву, Ліван не має стати ще однією Газою... Не можна боротся з тероризмом і терористами, жертвуючи цивільним населенням", – заявив Макрон.

Як повідомляли, президент США Джо Байден порадив Ізраїлю не завдавати ударів по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, яка сталась раніше цього тижня.

У Німеччині тим часом посилюють пильність через наближення річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.