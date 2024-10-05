Байден відмовляє Ізраїль від ударів по нафтових об’єктах Ірану

Президент США Джо Байден порадив Ізраїлю не завдавати ударів по нафтових об’єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, яка сталась раніше цього тижня.

Заяву Байдена наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами американського президента, він намагається згуртувати світ, щоб уникнути перспективи тотальної війни на Близькому Сході.

Байден сказав, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "має пам'ятати" про підтримку його країни з боку США під час ухвалення рішень про подальші кроки.

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"Якби я був на їхньому місці, я б подумав про інші альтернативи, крім ударів по нафтових родовищах", – сказав Байден журналістам, відповідаючи на запитання щодо його коментарів днем раніше про те, що Вашингтон обговорює можливість таких ударів зі своїм союзником.

Байден додав, що ізраїльтяни "ще не вирішили, як і що вони збираються робити" у відповідь на атаку Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно Байден заявляв, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході на тлі операцій Ізраїлю в Газі та Лівані та ескалації напруженості у відносинах з Іраном.