Поліція Німеччини готується до сутичок у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль

Профспілка німецьких поліцейських (GdP) висловила занепокоєння з приводу можливих заворушень 7 жовтня – в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив голова GdP Йохен Копельке, якого цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Поліція вживає рішучих і послідовних заходів проти учасників заворушень осіб, які вчиняють насильство, сказав Копельке, додавши, що 7 жовтня всі органи безпеки в Німеччині матимуть "величезну потребу в кадрах".

Речник берлінського уряду Беньямін Єндро повідомив, що влада готується до "динамічної ситуації в масштабах всього міста" через напружену атмосферу.

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"Ми з великим занепокоєнням дивимося на найближчі дні", – сказав він.

Єндро вказав на нещодавні події, заявивши, що пропалестинські зібрання вже переросли в антисемітські та насильницькі інциденти.

Напередодні Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) Німеччини попередило про ризик антиізраїльських і антисемітських протестів у Німеччині в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, глава МВС Німеччини Ненсі Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.