Макрон высказался за приостановку поставок оружия Израилю для операции в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за приостановление поставок Израилю оружия для продолжения военной операции в секторе Газа.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью на France Inter 5 октября.

"Думаю, сейчас приоритетом является вернуться к политическому решению и прекратить поставки оружия для боевых действий в Секторе Газа ... Франция его не предоставляет", – сказал Макрон.

Он также назвал приоритетом "предотвратить эскалацию" в контексте начатой Израилем операции против группировки "Хезболла" на юге Ливана, после чего Иран нанес масштабный ракетный удар по Израилю.

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"Ливанский народ нельзя приносить в жертву, Ливан не должен стать еще одной Газой... Нельзя боротся с терроризмом и террористами, жертвуя гражданским населением", – заявил Макрон.

Как сообщалось, президент США Джо Байден посоветовал Израилю не наносить удары по нефтяным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку, которая произошла ранее на этой неделе.

В Германии тем временем усиливают бдительность из-за приближения годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.