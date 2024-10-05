П’ятеро сенаторів-республіканців дорікнули Орбану за дружбу з РФ і Китаєм

П’ятеро республіканців із Сенату США після візиту до Угорщини висловили стурбованість прихильністю Будапешта до Росії, а також посиленням співпраці з Китаєм.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву за підсумками поїздки поширив посол США в Угорщині Девід Пресман.

Угорщину відвідали з візитом сенатори-республіканці Джеррі Морен, Джон Бузман, С’юзен Колінз, Джон Корнін і Джон Говен.

"Наша делегація та багато наших колег у Конгресі дедалі більше стурбовані поглибленням і розширенням Угорщиною відносин з Росією та триваючою ерозією її демократичних інституцій", – цитує посольство очільника делегації Джеррі Морена.

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Він зауважив, що офіційний Будапешт також ігнорує сигнали стурбованості від союзників щодо поглиблення співпраці Угорщини з Китаєм.

"У наших спільних інтересах – щоб наші країни тісно співпрацювали. Закликаємо Угорщину дослухатися до застережень союзників і реагувати на них", – підсумовують у заяві.

Нещодавно експрезидент і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп нещодавно знову схвально відгукувався про угорського прем’єра Віктора Орбана.

Орбан вже давно відкрито підтримує Дональда Трампа, що неодноразово спричиняло критичну реакцію посольства США. Після липневого саміту НАТО у Вашингтоні Орбан зустрічався з Трампом на його віллі у Флориді та заявив, що обговорював з ним свою "мирну місію" щодо України.



