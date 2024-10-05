Пятеро сенаторов-республиканцев упрекнули Орбана за дружбу с РФ и Китаем

Пятеро республиканцев из Сената США после визита в Венгрию выразили обеспокоенность дружественными связями Будапешта с Россией, а также усилением сотрудничества с Китаем.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по итогам поездки распространил посол США в Венгрии Дэвид Пресман.

Венгрию посетили с визитом сенаторы-республиканцы Джерри Морен, Джон Бузман, Сьюзен Колинз, Джон Корнин и Джон Ховен.

"Наша делегация и многие наши коллеги в Конгрессе все больше обеспокоены углублением и расширением Венгрией отношений с Россией и продолжающейся эрозией ее демократических институтов", – цитирует посольство главу делегации Джерри Морена.

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Он отметил, что официальный Будапешт также игнорирует сигналы обеспокоенности от союзников по углублению сотрудничества Венгрии с Китаем.

"В наших общих интересах – чтобы наши страны тесно сотрудничали. Призываем Венгрию прислушиваться к предостережениям союзников и реагировать на них", – заключают в заявлении.

Недавно экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп недавно снова одобрительно отзывался о венгерском премьере Викторе Орбане.

Орбан уже давно открыто поддерживает Дональда Трампа, что неоднократно вызывало критическую реакцию посольства США. После июльского саммита НАТО в Вашингтоне Орбан встречался с Трампом на его вилле во Флориде и заявил, что обсуждал с ним свою "мирную миссию" по Украине.