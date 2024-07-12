Орбан провів із Трампом зустріч "щодо миру" в Україні
Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 08:13 —
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із майбутнім кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.
Як пише "Європейська правда", про це угорський прем'єр повідомив у Facebook.
Орбан відвідав маєток колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, що назвав "наступною зупинкою своєї мирної місії".
"Зустріч із президентом Трампом щодо миру. Хороша новина: він це зробить!", – зазначив він.
Окремо прем'єр Угорщини опублікував відео, в якому можна побачити, як він прилітає до Флориди та зустрічається з колишнім президентом США.
Зі свого боку Трамп у мережі Truthsocial подякував Орбану та заявив, що мир має бути якнайшвидше.
"Дякую, Вікторе. Має бути мир, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися", – додав він.
Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ, а візит угорського прем'єра у Флориду до майбутнього кандидата в президенти від республіканців є більше неформальною зустріччю.
Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.
За даними ЗМІ, для втілення цих ідей у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем", яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.
Тим часом у ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.
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