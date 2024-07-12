Орбан провів із Трампом зустріч "щодо миру" в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із майбутнім кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Як пише "Європейська правда", про це угорський прем'єр повідомив у Facebook.

Орбан відвідав маєток колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, що назвав "наступною зупинкою своєї мирної місії".

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"Зустріч із президентом Трампом щодо миру. Хороша новина: він це зробить!", – зазначив він.

Окремо прем'єр Угорщини опублікував відео, в якому можна побачити, як він прилітає до Флориди та зустрічається з колишнім президентом США.

Зі свого боку Трамп у мережі Truthsocial подякував Орбану та заявив, що мир має бути якнайшвидше.

"Дякую, Вікторе. Має бути мир, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ, а візит угорського прем'єра у Флориду до майбутнього кандидата в президенти від республіканців є більше неформальною зустріччю.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

За даними ЗМІ, для втілення цих ідей у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем", яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Тим часом у ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.

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