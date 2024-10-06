Антиізраїльський протестувальник підпалив себе під час мітингу біля Білого дому

Під час масштабної антиізраїльської демонстрації біля Білого дому, в якій взяли участь понад тисячу учасників, протестувальник здійснив спробу самопідпалу.

Про це повідомило The Times of Israel, передає "Європейська правда".

Видання проінформувало, що майже через дві години після початку акції протесту чоловік, якого в мережі називають Самуель Мена, підійшов до місця проведення акції і спробував підпалити себе.

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Йому вдалося підпалити свою ліву руку, перш ніж перехожі і поліція підбігли до нього та почали обливати водою і гасити полум'я за допомогою своїх кеффій, традиційних палестинських шарфів.

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"Я журналіст, а ми нехтуємо цим, ми поширюємо дезінформацію", – кричав чоловік.

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Представники поліції підтвердили, що чоловік отримав травми, які не несуть загрози життю, наразі йому надають медичну допомогу.

5 жовтня пропалестинські та проізраїльські демонстрацій пройшли у Берліні, Лондоні та Римі. Низка з них супроводжувалася сутичками з поліцією та арештами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з євреями Німеччини напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль.