У Лондоні під час пропалестинської ходи поліція заарештувала 17 людей

У суботу, 5 жовтня, пропалестинські демонстранти пройшли маршем через центр Лондона, внаслідок чого поліція міста заарештувала 17 людей.

Про це повідомило BBC, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, десятки тисяч людей пройшли від Рассел-сквер до Уайтхолу, де відбулися виступи на Даунінг-стріт.

За повідомленням поліції, 17 людей було заарештовано.

За інформацією правоохоронців, люди несли палестинські прапори і плакати з написами "негайно припинити вогонь" і "руки геть від Лівану", а також скандували "негайно припинити бомбардування".

Також відбувся контрпротест, під час якого поліція стримувала два маршами, проте невелика група відкололася від пропалестинського протесту і була зупинена при спробі наблизитися до контрпротесту.

Після втручання правоохоронців було заарештовано трьох осіб.

З 17 заарештованих, за словами поліції, троє були заарештовані за напад на працівника швидкої допомоги, троє – за напад, вісім – за порушення громадського порядку, один – за порушення умов Закону про охорону громадського порядку і двоє – за підтримку забороненої організації.

Силовики заявили, що їм відомо про публікації в соціальних мережах, на яких зображені люди з плакатами на підтримку "Хезболли", яка заборонена як терористична організація урядом Великої Британії та інших країн. Правоохоронці працюють над пошуком причетних до цього.

