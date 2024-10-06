У Берліні паралельно пройшли акції солідарності з Ізраїлем і палестинцями

У суботу, 5 жовтня, у Берліні пройшли акції на підтримку Ізраїлю та жителів сектору Газа, для охорони заходів були залучені близько 500 співробітників правоохоронних органів.

Про це із посиланням на звіт поліції Берліну та DW, передає "Європейська правда".

У центральному районі Мітте пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю. У ній, за оцінкою поліції, брали участь близько 650 людей. Деякі з учасників прийшли з прапорами Ізраїлю.

Проведенню демонстрації спробувала перешкодити група з приблизно 20 людей, яких зупинили поліцейські. Наразі перевіряється, чи були ці люди представниками пропалестинського табору.

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Правоохоронці зазначили, що інших подій зафіксовано не було, акція завершилася в другій половині дня.

Того ж дня в районі Темпельхоф поблизу управління поліції відбулася пропалестинська акція.

За даними поліції, спочатку в ній брали участь близько 500 людей, пізніше кількість учасників перевищила 1000. Вони пройшли ходою через район Кройцберг до Бранденбурзьких воріт.

Демонстранти критикували постачання зброї Ізраїлю і звинувачували поліцейських у жорстких діях проти пропалестинських виступів.

Фото: dpa

За даними поліції, у ще одній пропалестинській акції під назвою "Зупиніть війну", що відбулася у другій половині дня 4 жовтня на площі Александерплац, брали участь близько 100 людей, порядок охороняли 400 поліцейських.

Присутні вигукували антиізраїльські гасла, правоохоронці вимагали від організаторів закликати учасників до стриманої поведінки.

У заяві зазначили, що правоохоронці розпочали розслідування за підозрою в образливих діях і використанні символіки антиконституційних і терористичних організацій.

Крім того, триває розслідування щодо матері 11-річної дитини, яка виступила на мітингу, і яку підозрюють у порушенні своїх обов'язків із піклування та виховання.

На думку поліції, учасники акції "Зупиніть війну" навмисно використовували дітей віком до 14 років для виголошення промов і гасел протиправного змісту, оскільки їх не можна притягнути за це до кримінальної відповідальності.

Напередодні повідомлялося, що профспілка німецьких поліцейських (GdP) висловила занепокоєння з приводу можливих заворушень 7 жовтня – в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль.

Ще раніше Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) Німеччини попередило про ризик антиізраїльських і антисемітських протестів у Німеччині в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, глава МВС Німеччини Ненсі Фезер раніше висловила обурення сценами святкувань у Берліні після масованої ракетної атаки, яку Іран здійснив проти Ізраїлю.