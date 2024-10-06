Трамп обіцяє, що США "досягнуть Марса", якщо він стане президентом

Кандидат у американські президенти від республіканців Дональд Трамп під час виступу в Батлері заявив, що США "досягнуть Марса", якщо він очолить країну.

Про це повідомляє Sky news, передає "Європейська правда".

Трамп повернувся до міста, у якому у липні на нього скоїли замах та заявив, що зробив це з метою "передати просте повідомлення: Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори".

Обговорюючи свою кампанію в Білому домі, він пообіцяв удвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків. Також він назвав свою конкурентку від Демократичної партії Камалу Гарріс "ультралівою".

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Він також пообіцяв, що США "досягнуть Марса" до закінчення його другого терміну, якщо він буде переобраний, і пообіцяв "ніяких чоловіків у жіночому спорті".

Як відомо, 5 жовтня Трамп виступив на передвиборчому мітингу у місті Батлер, а на сцені його підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск, який раніше заявляв про те, що "прийде підтримати" республіканця.

Напередодні повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що сумнівається, що майбутні президентські вибори в країні пройдуть мирно.