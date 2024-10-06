Трамп обещает, что США "достигнут Марса", если он станет президентом

Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп во время выступления в Батлере заявил, что США "достигнут Марса", если он возглавит страну.

Об этом сообщает Sky news, передает "Европейская правда".

Трамп вернулся в город, в котором в июле на него совершили покушение и заявил, что сделал это с целью "передать простое сообщение: Мы собираемся сделать Америку снова великой, мы собираемся выиграть выборы".

Обсуждая свою кампанию в Белом доме, он пообещал вдвое снизить цены на энергоносители, пообещал значительное снижение налогов. Также он назвал свою конкурентку от Демократической партии Камалу Харрис "ультралевой".

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Он также пообещал, что США "достигнут Марса" до окончания его второго срока, если он будет переизбран, и пообещал "никаких мужчин в женском спорте".

Как известно, 5 октября Трамп выступил на предвыборном митинге в городе Батлер, а на сцене его поддержал американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск, который ранее заявлял о том, что "придет поддержать" республиканца.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что сомневается, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут мирно.