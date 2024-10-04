Трамп повернеться до штату, де у нього стріляли, а Маск каже, що прийде підтримати

Кандидат у американські президенти від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив, що повернеться до Батлера, де на нього був скоєний замах, та проведе там мітинг, на що американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що прийде його підтримати.

Про це йдеться у дописах у X (Twitter) Маска та Трампа, передає "Європейська правда".

Напередодні Трамп оголосив у соцмережі, що повернеться до Батлера, штат Пенсільванія 5 жовтня і проведе там мітинг. Він зазначив, що це буде "історична" подія.

"Я буду там, щоб підтримати!", – відповів на це Маск.

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Фото: Х

Як відомо, 13 липня стався замах на Трампа під час передвиборчого заходу у містечку Батлер.

Резонансна подія викликала у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

А співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей.

Вже 15 вересня у кампанії Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.