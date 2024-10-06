Рейс з Манчестера до Мілану повторно перевірили через чоловіка, який не мав бути на борту

Пасажири рейсу EasyJet з британського Манчестера до італійського Мілана змушені були повторно виходити з нього для безпекової перевірки після того, як на борту виявили пасажира "без необхідних документів".

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Інцидент з рейсом EasyJet стався ще у п’ятницю. Офіційно у поліції Манчестера повідомили, що чоловік "здійснив посадку на рейс без необхідних документів".

У компанії EasyJet зазначили, що пасажири рейсу "пройшли додаткові безпекові перевірки, згідно з визначеними процедурами, у зв’язку з некоректною посадкою на рейс одного пасажира".

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Усім пасажирам довелося вийти з літака для безпекової перевірки, під час якої нічого підозрілого не виявили. Рейс у підсумку вилетів із затримкою.

Поліція повідомила, що проблемного пасажира віком за 20 років затримали за підозрою, що він зробив це умисно з метою створити якісь неприємності.

В EasyJet заявили, що не можуть розкривати більше деталей через триваюче розслідування.

"Безпека є нашим найвищим пріоритетом, тож ми будемо з нашим місцевим партнером в аеропорту Манчестера аналізувати, як він (пасажир) зумів потрапити на рейс", – зазначили у компанії.

Раніше цього тижня в одному з аеропортів Італії спалахнув мотор літака ірландського лоукостера Ryanair, який невдовзі мав злітати з пасажирами на борту.

А у німецькому Мюнхені у четвер сотні пасажирів спізнилися на рейси через те, що система контролю безпеки в аеропорту не впоралася з напливом пасажирів і там виникли гігантські черги.