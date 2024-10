В Італії з’явились фото пожежі у моторі літака Ryanair, який готувався до зльоту

В італійських соцмережах та ЗМІ з’явилося більше фото з місця інциденту в аеропорту південного італійського міста Бриндізі, де спалахнув мотор літака Ryanair перед його вильотом.

Про інцидент повідомляє агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Літак ірландського лоукостера вранці мав виконувати рейс з Бриндізі до Турина, на борту було 184 пасажири і шість членів екіпажу. Коли літак вже вирушив до злітно-посадкової смуги, один з його моторів під крилами спалахнув.

Люди одразу помітили вогонь, деякі пасажири запанікували. Стюарди одразу почали діяти за протоколом та відкрили відповідні виходи з літака, а на злітну смугу під’їхали пожежні бригади, які швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав.

#Breaking a Ryanair B-737 had an engine fire while preparing for take-off at Brindisi (Italy). All aboard evacuated safely using the emergency slide. Jet [Registration “9H-QCB”] was operating as Flight FR8826. Airport was temporarily closed due to the incident. Sources and… pic.twitter.com/OOl9OhAYT8