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В Італії з’явились фото пожежі у моторі літака Ryanair, який готувався до зльоту

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Новини — П'ятниця, 4 жовтня 2024, 09:52 — Марія Ємець

В італійських соцмережах та ЗМІ з’явилося більше фото з місця інциденту в  аеропорту південного італійського міста Бриндізі, де спалахнув мотор літака Ryanair перед його вильотом.

Про інцидент повідомляє агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Літак ірландського лоукостера вранці мав виконувати рейс з Бриндізі до Турина, на борту було 184 пасажири і шість членів екіпажу. Коли літак вже вирушив до злітно-посадкової смуги, один з його моторів під крилами спалахнув.  

Люди одразу помітили вогонь, деякі пасажири запанікували. Стюарди одразу почали діяти за протоколом та відкрили відповідні виходи з літака, а на злітну смугу під’їхали пожежні бригади, які швидко загасили вогонь. Ніхто не постраждав. 

Через інцидент аеропорт на три години призупиняв роботу, через що деякі прибуваючі рейси сіли у найближчих сусідніх аеропортах, а відправлення затримали. Пасажири постраждалого судна врешті вилетіли до Турина іншим літаком з п'ятигодинною затримкою. 

Резонанс довкола інциденту підсилило те, що лиш два дні тому в аеропорту на півночі Італії під час посадки іншого літака Ryanair у нього лопнули шини.

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