У Мюнхені сотні пасажирів спізнилися на рейси через велетенські черги
У четвер цього тижня 750 пасажирів в аеропорту Мюнхена спізнилися на рейси через аномальні черги на контролі безпеки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.
3 жовтня біля Терміналу 2 аеропорту Мюнхена виникли аномально довгі черги на контролі безпеки. Час очікування для проходження лише цього етапу перед посадкою на рейс складав близько 2 годин.
Внаслідок цієї затримки на рейси спізнилися близько 750 пасажирів і ситуація спровокувала шквал критики з боку мандрівників та деяких баварських політиків.
Аеропорт визнав проблему та вибачився. Директор летовища Йост Ламмерс на брифінгу пояснив ситуацію "незвичною поведінкою пасажирів". Черги нібито виникли через те, що багато мандрівників поприїздили за 6 і більше годин до свого рейсу, через що в аеропорту стало забагато людей.
Наступного дня аеропорт і авіакомпанії скоригували розподіл пасажирів між терміналами та на додачу закликали не приїздити раніше як за три години до рейсу.
У суботу повідомили, що ситуація спокійна і аномальних черг немає.
Нагадаємо, в аеропорту Франкфурта 4 жовтня сталися затримки через технічні проблеми в німецькій системі управління повітряним рухом.
А в аеропортах і портах французької Корсики через страйк застрягли сотні пасажирів.