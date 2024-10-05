У Мюнхені сотні пасажирів спізнилися на рейси через велетенські черги

У четвер цього тижня 750 пасажирів в аеропорту Мюнхена спізнилися на рейси через аномальні черги на контролі безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

3 жовтня біля Терміналу 2 аеропорту Мюнхена виникли аномально довгі черги на контролі безпеки. Час очікування для проходження лише цього етапу перед посадкою на рейс складав близько 2 годин.

Внаслідок цієї затримки на рейси спізнилися близько 750 пасажирів і ситуація спровокувала шквал критики з боку мандрівників та деяких баварських політиків.

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Аеропорт визнав проблему та вибачився. Директор летовища Йост Ламмерс на брифінгу пояснив ситуацію "незвичною поведінкою пасажирів". Черги нібито виникли через те, що багато мандрівників поприїздили за 6 і більше годин до свого рейсу, через що в аеропорту стало забагато людей.

Наступного дня аеропорт і авіакомпанії скоригували розподіл пасажирів між терміналами та на додачу закликали не приїздити раніше як за три години до рейсу.

У суботу повідомили, що ситуація спокійна і аномальних черг немає.

Нагадаємо, в аеропорту Франкфурта 4 жовтня сталися затримки через технічні проблеми в німецькій системі управління повітряним рухом.

А в аеропортах і портах французької Корсики через страйк застрягли сотні пасажирів.