Рейс из Манчестера в Милан повторно проверили из-за мужчины, который не должен был быть на борту

Пассажиры рейса EasyJet из британского Манчестера в итальянский Милан вынуждены были повторно выходить из него для проверки безопасности после того, как на борту обнаружили пассажира "без необходимых документов".

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Инцидент с рейсом EasyJet произошел еще в пятницу. Официально в полиции Манчестера сообщили, что мужчина "совершил посадку на рейс без необходимых документов".

В компании EasyJet отметили, что пассажиры рейса "прошли дополнительные проверки безопасности, согласно определенным процедурам, в связи с некорректной посадкой на рейс одного пассажира".

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Всем пассажирам пришлось выйти из самолета для проверки безопасности, во время которой ничего подозрительного не обнаружили. Рейс в итоге вылетел с задержкой.

Полиция сообщила, что проблемного пассажира в возрасте за 20 лет задержали по подозрению, что он сделал это умышленно с целью создать какие-то неприятности.

В EasyJet заявили, что не могут раскрывать больше деталей из-за продолжающегося расследования.

"Безопасность является нашим наивысшим приоритетом, поэтому мы будем с нашим местным партнером в аэропорту Манчестера анализировать, как он (пассажир) сумел попасть на рейс", – отметили в компании.

Ранее на этой неделе в одном из аэропортов Италии загорелся мотор самолета ирландского лоукостера Ryanair, который готовился к взлету с пассажирами на борту.

А в немецком Мюнхене в четверг сотни пассажиров опоздали на рейсы из-за того, что система контроля безопасности в аэропорту не справилась с наплывом пассажиров и там возникли гигантские очереди.