Президентка Грузії пропонує опозиції ще до виборів почати формувати тіньовий уряд без політиків
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пропонує опозиції вже зараз почати процес створення "тіньового" технократичного уряду на випадок успіху на виборах.
Як пише "Європейська правда", її заяву в інтерв’ю опозиційному телеканалу Pirveli цитує "Новости-Грузия".
Зурабішвілі виступила з ідеєю, щоб опозиція ще до парламентських виборів 26 жовтня визначила склад "тіньового" уряду з компетентних фахівців.
"У понеділок я хочу почати зустрічі з партіями, щоб (...) ми почали перемовини щодо конкретних кандидатур. У всіх буде можливість внести кандидатури – але, на даному етапі, не політиків", – сказала вона.
Зурабішвілі зазначила, що має ідею щодо кандидатури прем’єр-міністра та що ця людина досі не брала участі у політичному житті.
Раніше президентка Грузії ініціювала домовленість між опозиційними партіями під назвою "Грузинська хартія" – спільний план дій на сценарій, якщо "Грузинська мрія" за підсумками виборів втратить владу.
Цей документ передбачає у тому числі формування технічного уряду без політичних лідерів, який почне реалізацію реформ, необхідних для євроінтеграції.
Одне з останніх опитувань на замовлення опозиційного телеканалу засвідчило, що проєвропейські опозиційні партії Грузії мають шанси сукупно отримати 55% голосів.