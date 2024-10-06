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Президентка Грузії пропонує опозиції ще до виборів почати формувати тіньовий уряд без політиків

Новини — Неділя, 6 жовтня 2024, 19:21 — Марія Ємець

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пропонує опозиції вже зараз почати процес створення "тіньового" технократичного уряду на випадок успіху на виборах.

Як пише "Європейська правда", її заяву в інтерв’ю опозиційному телеканалу Pirveli цитує "Новости-Грузия".

Зурабішвілі виступила з ідеєю, щоб опозиція ще до парламентських виборів 26 жовтня визначила склад "тіньового" уряду з компетентних фахівців.

"У понеділок я хочу почати зустрічі з партіями, щоб (...) ми почали перемовини щодо конкретних кандидатур. У всіх буде можливість внести кандидатури – але, на даному етапі, не політиків", – сказала вона.

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Зурабішвілі зазначила, що має ідею щодо кандидатури прем’єр-міністра та що ця людина досі не брала участі у політичному житті. 

Раніше президентка Грузії ініціювала домовленість між опозиційними партіями під назвою "Грузинська хартія" – спільний план дій на сценарій, якщо "Грузинська мрія" за підсумками виборів втратить владу. 

Цей документ передбачає у тому числі формування технічного уряду без політичних лідерів, який почне реалізацію реформ, необхідних для євроінтеграції.

Одне з останніх опитувань на замовлення опозиційного телеканалу засвідчило, що проєвропейські опозиційні партії Грузії мають шанси сукупно отримати 55% голосів.

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Грузія
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