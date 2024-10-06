Президент Грузии предлагает оппозиции начать формировать теневое правительство без политиков

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает оппозиции уже сейчас начать процесс создания "теневого" технократического правительства на случай успеха на выборах.

Как пишет "Европейская правда", ее заявление в интервью оппозиционному телеканалу Pirveli цитирует "Новости-Грузия".

Зурабишвили выступила с идеей, чтобы оппозиция еще до парламентских выборов 26 октября определила состав "теневого" правительства из компетентных специалистов.

"В понедельник я хочу начать встречи с партиями, чтобы (...) мы начали переговоры по конкретным кандидатурам. У всех будет возможность внести кандидатуры – но, на данном этапе, не политиков", – сказала она.

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Зурабишвили отметила, что имеет идею относительно кандидатуры премьер-министра и что этот человек до сих пор не участвовал в политической жизни.

Ранее президент Грузии инициировала договоренность между оппозиционными партиями под названием "Грузинская хартия" – совместный план действий на сценарий, если "Грузинская мечта" по итогам выборов потеряет власть.

Этот документ предусматривает в том числе формирование технического правительства без политических лидеров, которое начнет реализацию реформ, необходимых для евроинтеграции.

Один из последних опросов по заказу оппозиционного телеканала показал, что проевропейские оппозиционные партии Грузии имеют шансы совокупно получить 55% голосов