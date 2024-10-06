Через дивний протест пасажира зірвались низка рейсів поромів з Польщі до Швеції

Через дивний протест молодого поляка на борту порома, що прибув до Польщі зі Швеції, наступні його рейси протягом майже доби виявились заблокованими.

Про це повідомляє RMF24 та місцевий портал iswinoujscie, пише "Європейська правда".

З вечора суботи у порту польського Свіноуйсьце сотні пасажирів не могли сісти на свій рейс до Швеції через інцидент на поромі, який прибув із Треллеборга до Свіноуйсьце.

Один з пасажирів, молодий поляк, відмовився сходити на берег, заліз на одну з рятувальних шлюпок на верхній палубі, де до нього важко було дістатися, і погрожував завдати собі шкоди.

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Фото: Sławomir Ryfczyński / iswinoujscie

"Ми намагаємося допомогти цьому чоловіку, перемовники від поліції переконують його залишити судно і дозволити надати йому допомогу", – коментувала вранці представниця поліції у Щецині Мирослава Рудзінська.

Фото: Sławomir Ryfczyński / iswinoujscie

Зі слів кореспондентки, що побувала на місці, чоловік періодично починав говорити з перемовниками, але частіше мовчав. Поруч чергували рятувальники на випадок, якщо він кинеться у воду.

Через цю ситуацію пором не вирушив у нічний звороній рейс до Швеції, а згодом довелося скасувати і наступні його рейси, заплановані на неділю. Проте пороми інших операторів могли причалювати і відправлятися.

Як інформує TVN, близько 16:00 у неділю в поліції повідомили, що операція все ще триває. Лише близько 19 години чоловіка передали медикам.

Нагадаємо, у Британії у п’ятницю пасажирам одно з рейсів EasyJet довелося виходити з літака для безпекової перевірки після того, як на борту виявили пасажира "без необхідних документів".

А у четвер в аеропортах і портах французької Корсики через страйк застрягли сотні пасажирів.