Странный протест пассажира сорвал несколько рейсов паромов из Польши в Швецию
Новости — Воскресенье, 6 октября 2024, 20:14 —
Из-за странного протеста молодого поляка на борту парома, прибывшего в Польшу из Швеции, следующие его рейсы в течение почти суток оказались заблокированными.
Об этом сообщает RMF24 и местный портал iswinoujscie, пишет "Европейская правда".
С вечера субботы в порту польского Свиноуйсьце сотни пассажиров не могли сесть на свой паром в Швецию из-за инцидента на пароме, который прибыл из Треллеборга в Свиноуйсьце.
Один из пассажиров, молодой поляк, отказался сходить на берег, забрался на одну из спасательных шлюпок на верхней палубе, где до него трудно было добраться, и грозился причинить себе вред.
"Мы пытаемся помочь этому человеку, переговорщики от полиции убеждают его покинуть судно и позволить оказать ему помощь", – комментировала утром представитель полиции в Щецине Мирослава Рудзинская.
По словам корреспондента, побывавшей на месте, мужчина периодически начинал говорить с переговорщиками, но чаще молчал. Рядом дежурили спасатели на случай, если он бросится в воду.
Из-за этой ситуации паром не отправился в ночной обратный рейс в Швецию, а впоследствии пришлось отменить и следующие его рейсы, запланированные на воскресенье. Однако паромы других операторов могли причаливать и отправляться.
Как информирует TVN, около 16:00 в воскресенье в полиции сообщили, что операция все еще продолжается. Только около 19 часов мужчину передали медикам.
В Британии в пятницу пассажирам одного из рейсов EasyJet пришлось выходить из самолета для проверки безопасности после того, как на борту обнаружили пассажира "без необходимых документов".
А в четверг в аэропортах и портах французской Корсики из-за забастовки застряли сотни пассажиров.