Странный протест пассажира сорвал несколько рейсов паромов из Польши в Швецию

Из-за странного протеста молодого поляка на борту парома, прибывшего в Польшу из Швеции, следующие его рейсы в течение почти суток оказались заблокированными.

Об этом сообщает RMF24 и местный портал iswinoujscie, пишет "Европейская правда".

С вечера субботы в порту польского Свиноуйсьце сотни пассажиров не могли сесть на свой паром в Швецию из-за инцидента на пароме, который прибыл из Треллеборга в Свиноуйсьце.

Один из пассажиров, молодой поляк, отказался сходить на берег, забрался на одну из спасательных шлюпок на верхней палубе, где до него трудно было добраться, и грозился причинить себе вред.

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Фото: Sławomir Ryfczyński / iswinoujscie

"Мы пытаемся помочь этому человеку, переговорщики от полиции убеждают его покинуть судно и позволить оказать ему помощь", – комментировала утром представитель полиции в Щецине Мирослава Рудзинская.

Фото: Sławomir Ryfczyński / iswinoujscie

По словам корреспондента, побывавшей на месте, мужчина периодически начинал говорить с переговорщиками, но чаще молчал. Рядом дежурили спасатели на случай, если он бросится в воду.

Из-за этой ситуации паром не отправился в ночной обратный рейс в Швецию, а впоследствии пришлось отменить и следующие его рейсы, запланированные на воскресенье. Однако паромы других операторов могли причаливать и отправляться.

Как информирует TVN, около 16:00 в воскресенье в полиции сообщили, что операция все еще продолжается. Только около 19 часов мужчину передали медикам.

В Британии в пятницу пассажирам одного из рейсов EasyJet пришлось выходить из самолета для проверки безопасности после того, как на борту обнаружили пассажира "без необходимых документов".

А в четверг в аэропортах и портах французской Корсики из-за забастовки застряли сотни пассажиров.