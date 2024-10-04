В аеропортах і портах французької Корсики через страйк застрягли сотні пасажирів

Суперечка з державою щодо управління аеропортами і портами на Корсиці призвела до спонтанного страйку, внаслідок якого сотні людей не можуть залишити острів чи причалити до нього.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Спонтанний страйк заблокував рух літаків і морського транспорту з середини дня 3 жовтня. Відтоді на острові застрягли сотні пасажирів, у тому числі туристів, багатьом довелося ночувати у спортзалі, який відкрили для них за розпорядженням префектури.

Les ports et aéroports de Corse bloqués par un mouvement social des salariés de la Chambre de commercehttps://t.co/HQrKBi3mYE pic.twitter.com/iQSL4YssK3 Реклама: October 3, 2024

Пасажири, яких події заскочили у портах, ночували прямо у терміналі або у своїх авто. На додачу, чимало людей застрягли у морі на поромах, яким через страйк не дають причалити.

Станом на п’ятницю блокада залишається – з аеропорту Бастія-Поретта на східному узбережжі будуть можливі лише три рейси, з аеропорту Кальві на західному березі – два.

Нагадаємо, наприкінці вересня пасажири одного із залізничних експресів у Франції п’ять годин простояли серед поля через несправність потяга, після чого їх повернули у те ж місто.

Під час масштабних повеней у Центральній Європі в середині вересня у Відні пасажири круїзного судна кілька днів не могли зійти на берег, а українські учні-учасники міжнародних олімпіад застрягли в Австрії через скасовані залізничні рейси.





