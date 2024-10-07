В Болгарии накануне выборов за торговлю влиянием арестовали влиятельного политика

Болгарский депутат Джейхан Ибрамов, близкий к основателю партии турецкого меньшинства Движение за права и свободы Ахмеду Догану, был арестован в Болгарии по обвинению в злоупотреблении влиянием и получении денег для незаконной покупки голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Ибрамов стал самым влиятельным политиком, арестованным в Болгарии с 2022 года, когда бывший премьер-министр Бойко Борисов провел под стражей одну ночь, но так и не был обвинен в совершении преступления.

Софийский суд постановил, что Ибрамова следует содержать под стражей, поскольку он рискует совершить еще одно преступление. Власти арестовали его со 100 тысячами левов (50 тысяч евро), которые он требовал от своего друга для незаконной покупки голосов на парламентских выборах, запланированных на 27 октября, сообщила прокуратура.

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В обмен на эти деньги Ибрамов пообещал своему другу, что поможет ему получить государственные контракты от Министерства обороны. Обвинение утверждало, что у депутата есть связи в министерстве, поскольку он много лет был членом парламентского комитета по вопросам обороны.

По версии следствия, Ибрамов попросил у своего друга 200 тысяч левов, но хотел получить по меньшей мере несколько миллионов левов. Прокурор заявил, что часть денег, которые он взял для покупки голосов, была во внутреннем кармане его пиджака, а часть – в бумажном конверте, который он держал в руках.

Мирослав Тодоров, который дал ему деньги, также проходит по делу в качестве свидетеля и дал подробные показания. Два месяца назад Тодоров был арестован за налоговые правонарушения, но вскоре освобожден.

Арест Ибрамова приходится на время серьезного кризиса для Движения за права и свободы, одной из старейших партий Болгарии и давнего члена европейской либеральной группы "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ).

В августе Делян Пеевский, на которого США наложили санкции за коррупцию согласно "Акту Магнитского", вызвал раскол в партии. Половина депутатов Движения за права и свободы объявила о своей лояльности к Пеевскому, тогда как остальные остались на стороне основателя партии Ахмеда Догана.

В июле руководство АЛДЕ сообщило Euractiv, что Движение за права и свободы может быть исключено из группы из-за влияния Пеевского.

Раскол в Движении за права и свободы является одним из самых опасных последствий продолжающегося политического кризиса в Болгарии. Турецкое меньшинство составляет около 10% населения Болгарии, а Движение за права и свободы и Доган всегда позиционировали себя как носители межнационального мира в стране.

Напомним, громкие скандалы и агрессивное поведение радикальных пророссийских и популистских партий помешали парламенту Болгарии собрать большинство, необходимое для принятия ключевых законов, от которых зависят миллиарды евро выплат в рамках Плана восстановления и устойчивости от ЕС.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.