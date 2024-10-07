Литва використовуватиме FPV-дрони для боротьби з метеокулями, що залітають з Білорусі

Литовська влада вирішила використовувати безпілотники, щоб краще виявляти і збивати повітряні кулі, які залітають з Білорусі та використовуються для контрабанди.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що Державна прикордонна служба (VSAT), Союз стрільців і військова поліція провели навчання, основна мета яких була зосереджена на виявленні та можливій нейтралізації метеокуль.

За словами міністра, в ході навчань були випробувані два різні підходи.

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"Тепер ми можемо чітко сказати, що бачимо рішення, які допоможуть нам більш ефективно їх (кулі) виявляти і, в разі необхідності, нейтралізувати", – додав Кащюнас.

Зокрема, очільник оборонного відомства розповів, що для цього будуть використовуватися FPV-дрони.

"Перша зміна буде полягати в тому, що ми будемо бачити їх (метеокулі. – Ред.) краще, а друга – ми будемо використовувати інструменти, які, якщо ми бачимо ризик і нам потрібно знешкодити їх у повітрі, здаються найкращим варіантом, не створюючи додаткових ризиків. Одним з таких інструментів є FPV-дрони", – сказав Кащюнас.

Він додав, що навчання продемонстрували, що FPV-дрони можуть "нейтралізувати" метеокулю.

Нещодавно в Литві було зафіксовано кілька інцидентів, коли метеокулі з контрабандними сигаретами приземлялися на об'єктах критичної інфраструктури.

Прикордонники кажуть, що теоретично могли б збити такі кулі, але не мають на це повноважень.

Глава МВС Литви Агне Білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як подібна куля впала на територію Вільнюського аеропорту.