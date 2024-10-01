Литва планує дозволити прикордонникам збивати повітряні кулі контрабандистів
Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Коментар міністерки пролунав після того, як пізно ввечері в суботу на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.
"Наше послання чітке: ми запропонуємо законодавчі поправки, які дозволять нашим офіцерам знищувати такі об'єкти", – сказала Білотайте журналістам у понеділок.
Коментуючи ситуацію, командувач Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас заявив BNS в понеділок, що прикордонники не мають ні зброї, ні законних повноважень збивати такі об'єкти.
За словами Білотайте, повітряні кулі, що використовуються для контрабанди, обладнані GPS-передавачами, які дозволяють злочинцям визначити місцезнаходження вантажу після того, як він перетнув кордон.
"Зараз обговорюється пропозиція з регулятором зв'язку обмежити GPS-сигнал цих пристроїв зв'язку. Ми шукаємо конкретні рішення", – сказала вона.
Міністерка не уточнила, коли ці законодавчі зміни можуть бути прийняті, і прикордонники отримають право збивати принаймні низьколітаючі повітряні кулі, що перевозять контрабанду.
Прикордонники кажуть, що помітили зростання цього виду контрабанди минулої весни і вже поінформували про це Міністерство внутрішніх справ.
Прикордонники також кажуть, що не можуть виявити більшість метеорологічних аеростатів при перетині литовського кордону, оскільки вони перебувають занадто високо і можуть бути помічені лише військовими радарами.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що падіння метеорологічної кулі на території аеропорту у Вільнюсі не має нічого спільного із протиповітряною обороною, тому боротися із цим повинні правоохоронці, а не військові.
Нещодавно литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.