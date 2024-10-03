У Литві перехопили ще один метеозонд з контрабандою з Білорусі

У середу прикордонники Литви перехопили черговий метеозонд і вантаж з контрабандними сигаретами з Білорусі.

Про це повідомила Державна прикордонна служба Литви, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За даними служби, в середу вранці співробітники прикордонного пункту пропуску "Трибоняй" на околиці села Наркушкю у Шальчінінкайському районі, недалеко від державного кордону з Білоруссю, виявили метеозонд з прикріпленим до нього пакунком і перехопили його.

"Прикордонники відокремили пачку нелегальних сигарет від самої повітряної кулі. Повітряна куля ненадовго піднялася вгору, але невдовзі впала на землю і була підібрана співробітниками, – йдеться у повідомленні прикордонників.

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Загалом контрабандисти намагалися ввезти до Литви 1250 пачок сигарет NZ Gold та GPS-пристрій. Сигарети зберігаються на прикордонному пункті "Трибоняй".

Раніше, в ніч з вівторка на середу, прикордонники на пункті "Трибоняй" також перехопили два "повітряні вантажі" з Білорусі, що призначалися для контрабандистів. Вони включали 3 тисячі пачок сигарет, які перевозили на двох повітряних кулях.

Глава МВС Литви Агне Білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як пізно ввечері в суботу на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.