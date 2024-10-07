Литва будет использовать FPV-дроны для борьбы с метеошарами, залетающими из Беларуси

Литовские власти решили использовать беспилотники, чтобы лучше выявлять и сбивать воздушные шары, которые залетают из Беларуси и используются для контрабанды.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что Государственная пограничная служба (VSAT), Союз стрелков и военная полиция провели учения, основная цель которых была сосредоточена на выявлении и возможной нейтрализации метеошаров.

По словам министра, в ходе учений были опробованы два разных подхода.

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"Теперь мы можем четко сказать, что видим решения, которые помогут нам более эффективно их (шары) выявлять и, в случае необходимости, нейтрализовать", – добавил Кащюнас.

В частности, глава оборонного ведомства рассказал, что для этого будут использоваться FPV-дроны.

"Первое изменение будет заключаться в том, что мы будем видеть их (метеошары. – Ред.) лучше, а второе – мы будем использовать инструменты, которые, если мы видим риск и нам нужно обезвредить их в воздухе, кажутся лучшим вариантом, не создавая дополнительных рисков. Одним из таких инструментов являются FPV-дроны", – сказал Кащюнас.

Он добавил, что учения продемонстрировали, что FPV-дроны могут "нейтрализовать" метеошары.

Недавно в Литве было зафиксировано несколько инцидентов, когда метеошары с контрабандными сигаретами приземлялись на объектах критической инфраструктуры.

Пограничники говорят, что теоретически могли бы сбить такие шары, но не имеют на это полномочий.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.