У Латвії виявили кілька випадків розміщення символів підтримки війни РФ проти України

Минулого тижня в латвійській Латгалії було зафіксовано кілька випадків нанесення літери "Z", що символізує розпочаті Росією військові дії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Держполіцію Латвії.

У неділю, 29 вересня, поліція отримала інформацію про те, що в Ругайській волості Балвського краю на ділянці дороги P47 Рудуки-Медни на двох дорожніх захисних бар'єрах були нанесені літери "Z" зеленою фарбою.

У середу, 2 жовтня, в Даугавпілсі на дереві біля дороги було намальовано чорний символ "Z". Це зафіксували співробітники поліції.

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А в неділю, 6 жовтня, поліцейські виявили намальований символ "Z" на покинутій будівлі в Аугшдаугавському краї.

Держполіція пояснює, що у всіх зазначених випадках спостерігається використання символіки, що вихваляє військову агресію і війну, в публічних місцях. За всіма випадками розпочато адміністративний процес.

Нагадаємо, нещодавно литовські прикордонники відмовлялись пропускати вагони транзитного поїзду Москва – Калінінград, на яких були намальовані літера "Z", а також напис "Вильнюс – город России".

Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.