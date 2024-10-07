В Латвии обнаружили несколько случаев размещения символов поддержки войны РФ против Украины

На прошлой неделе в латвийской Латгалии было зафиксировано несколько случаев нанесения буквы "Z", символизирующей начатые Россией военные действия в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Госполицию Латвии.

В воскресенье, 29 сентября, полиция получила информацию о том, что в Ругайской волости Балвского края на участке дороги P47 Рудуки – Медны на двух дорожных защитных барьерах были нанесены буквы "Z" зеленой краской.

В среду, 2 октября, в Даугавпилсе на дереве возле дороги был нарисован черный символ "Z". Это зафиксировали сотрудники полиции.

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А в воскресенье, 6 октября, полицейские обнаружили нарисованный символ "Z" на заброшенном здании в Аугшдаугавском крае.

Госполиция объясняет, что во всех указанных случаях наблюдается использование символики, восхваляющей военную агрессию и войну, в публичных местах. По всем случаям начат административный процесс.

Напомним, недавно литовские пограничники отказывались пропускать вагоны транзитного поезда Москва – Калининград, на которых были нарисованы буква "Z", а также надпись "Вильнюс – город России".

Также сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина страны, подозреваемого в публичном прославлении Путина и оправдании терроризма.