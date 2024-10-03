У Литві прикордонники змусили російських провідників стирати з вагона символ "Z"

Литовські прикордонники відмовлялись пропускати вагони транзитного поїзду Москва – Калінінград, на яких були намальовані літера "Z", а також напис "Вильнюс – город России".

Інформацію від прикордонної служби Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили литовські прикордонники, минулого тижня на КПП у Кені прибув транзитний поїзд Москва – Калінінград.

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На одному з вагонів прикордонники помітили нанесений чорною фарбою символ російської армії "Z" і напис "ZOV". На іншому вагоні був напис: "Вильнюс – город России".

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Персонал поїзда не міг пояснити, звідки взялися ці написи, додали прикордонники.

Співробітники литовського прикордонного відомства зазначили, що якщо написи не приберуть, то пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а вагони з написами відчеплять і на територію Литви не пропустять.

Начальник поїзда зі своїми підлеглими під наглядом прикордонників стерли написи і букви за допомогою піску.

Після всіх перевірок поїзд продовжив свій шлях за встановленим маршрутом.

У Литві демонстрація символів війни Росії в Україні, таких як літери "Z" і "V", а також георгіївська стрічка, заборонена. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність і штраф.

Також у Литві з травня 2023 року діє заборона на пропаганду тоталітарних і авторитарних режимів та їхніх ідеологій.