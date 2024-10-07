У столиці Латвії сталась масштабна пожежа на складському ангарі
Новини — Понеділок, 7 жовтня 2024, 16:41 —
У понеділок, 7 жовтня, у складському ангарі у латвійській Ризі зайнялася масштабна пожежа, до гасіння якої було залучено вісім пожежних цистерн.
Про це повідомило Delfi із посиланням на інформацію від Державної пожежно-рятувальної служби, передає "Європейська правда".
За інформацією видання, об 11:57 надійшла інформація про те, що в ангарі на вулиці Цесвайнес у Ризі зайнялася пожежа.
За даними вогнеборців, горів одноповерховий ангар, продукція та дах будівлі на площі у 2000 квадратних метрів.
На місці події працювали пожежники з вісьмома автоцистернами й близько 15:00 вдалося локалізувати пожежу. Наразі роботи на місці події тривають.
На початку вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.
Минулого тижня у польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі.