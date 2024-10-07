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У столиці Латвії сталась масштабна пожежа на складському ангарі

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Новини — Понеділок, 7 жовтня 2024, 16:41 — Уляна Кричковська

У понеділок, 7 жовтня, у складському ангарі у латвійській Ризі зайнялася масштабна пожежа, до гасіння якої було залучено вісім пожежних цистерн.

Про це повідомило Delfi із посиланням на інформацію від Державної пожежно-рятувальної служби, передає "Європейська правда".

За інформацією видання, об 11:57 надійшла інформація про те, що в ангарі на вулиці Цесвайнес у Ризі зайнялася пожежа.

Фото: Lita Millere/LETA
Фото: Lita Millere/LETA

За даними вогнеборців, горів одноповерховий ангар, продукція та дах будівлі на площі у 2000 квадратних метрів.

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На місці події працювали пожежники з вісьмома автоцистернами й близько 15:00 вдалося локалізувати пожежу. Наразі роботи на місці події тривають.

Фото: Lita Millere/LETA
Фото: Lita Millere/LETA
Фото: Lita Millere/LETA
Фото: Lita Millere/LETA

На початку вересня на сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасили масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.

Минулого тижня у польському Пйотркуві-Трибунальському спалахнула велика пожежа на сміттєзвалищі.

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Латвія інциденти
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