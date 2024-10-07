В столице Латвии произошел масштабный пожар на складском ангаре

В понедельник, 7 октября, в складском ангаре в латвийской Риге загорелся масштабный пожар, для тушения которого были привлечены восемь пожарных цистерн.

Об этом сообщило Delfi со ссылкой на информацию от Государственной пожарно-спасательной службы, передает "Европейская правда".

По информации издания, в 11:57 поступила информация о том, что в ангаре на улице Цесвайнес в Риге занялся пожар.

Фото: Lita Millere/LETA

По данным пожарных, горел одноэтажный ангар, продукция и крыша здания на площади в 2000 квадратных метров.

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На месте происшествия работали пожарные с восемью автоцистернами и около 15:00 удалось локализовать пожар. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.

Фото: Lita Millere/LETA

Фото: Lita Millere/LETA

В начале сентября на мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушили масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.

На прошлой неделе в польском Пйотркуве-Трибунальском вспыхнул крупный пожар на свалке.