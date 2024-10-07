В столице Латвии произошел масштабный пожар на складском ангаре
Новости — Понедельник, 7 октября 2024, 16:41 —
В понедельник, 7 октября, в складском ангаре в латвийской Риге загорелся масштабный пожар, для тушения которого были привлечены восемь пожарных цистерн.
Об этом сообщило Delfi со ссылкой на информацию от Государственной пожарно-спасательной службы, передает "Европейская правда".
По информации издания, в 11:57 поступила информация о том, что в ангаре на улице Цесвайнес в Риге занялся пожар.
По данным пожарных, горел одноэтажный ангар, продукция и крыша здания на площади в 2000 квадратных метров.
На месте происшествия работали пожарные с восемью автоцистернами и около 15:00 удалось локализовать пожар. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются.
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